تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 532 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 608 دنانير اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان