الأحد 2025-09-28 10:49 ص
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الأحد، 76.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.80 دينارا لجهة الشراء.
الأحد، 28-09-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري-    بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 532 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 608 دنانير اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الأحد، 76.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.80 دينارا لجهة الشراء.

 

 

 
 
