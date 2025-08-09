شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- أنجزت شركات التخليص ونقل البضائع العاملة بالأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 536 ألف بيان جمركي، مقابل 445 ألفا، بالفترة نفسها من العام الماضي موزعة على معاملات التصدير والاستيراد والترانزيت وإعادة التصدير.

ونال مركز جمرك العمري الذي يربط المملكة مع الشقيقة السعودية النصيب الأكبر من البيانات المنجزة بعدد 130887 بيانا، تلاه العقبة 95493، والمطار 86747، وعمان 45165، وجابر الرابط مع الشقيقة سوريا بعدد 25867 بيانا، فيما ذهبت باقي البيانات لمراكز أخرى.



وقال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة إن شركات التخليص العاملة بمختلف المراكز الجمركية تشهد نشاطا لافتا في أعمالها مدفوعا بحركة نقل للبضائع سواء لداخل السوق المحلية أو من خلال الترانزيت وإعادة التصدير".



وأضاف "نشهد منذ بداية العام الحالي حجم عمل كبير، انعكس جزء منه على فتح كامل شركات التخليص العاملة في مركز حدود جابر والبالغ عددها مئة شركة وعودة العاملين لديها، تعمل على مدار الساعة لإنجاز البيانات الجمركية وتسريع حركة انسياب البضائع المارة من خلاله".



ولفت إلى أن عملية الانفتاح التجاري على سوريا أسهم بانتعاش قطاع الشاحنات، لا سيما بعد التسهيلات التي قدمتها المملكة وخفض الرسوم المفروضة عليها وعلى البضائع، مؤكدا وجود حركة صادرات لبضائع أردنية باتجاه سوريا خصوصا من المواد الإنشائية.



وحسب الدكتور أبو عاقولة، بلغ عدد الشاحنات التي عبرت مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي سواء كانت دخولا محملا أو فارغا أو خروجا محملا أو فارغا، أو ترانزيت دخول أو محمل، 152528 شاحنة مقابل 32134 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت مركز حدود العمري خلال النصف الأول من العام الحالي سواء كانت دخولا محملا أو فارغا أو خروجا محملا أو فارغا، أو ترانزيت دخول أو محمل، 221518 شاحنة مقابل 197003 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار إلى أن شركات التخليص العاملة بمختلف المراكز الجمركية بالمملكة، أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 39648 بيانا جمركيا لمركبات عبرت المملكة بطريق الترانزيت، مقابل 23880 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.



ولفت الى ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 235492 حاوية، مقابل 193214 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.



ونوه إلى ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 52214 حاوية مقابل 48303 حاويات لنفس الفترة من العام الماضي.



وجدد أبو عاقولة الدعوة إلى إعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله.



ولفت إلى أن النقابة تدرس تنظيم منتدى أعمال قبل نهاية العام الحالي يخص شركات التخليص والنقل واللوجستيات لوضع خطة عمل تشاركية تؤسس لعلاقة قوية مع الدول المجاورة لا سيما سوريا بخصوص حركة النقل والتجارة، وبما يسهم في تسهيل عمليات انسياب البضائع عبر أراضي المملكة.



وأوضح أبو عاقولة أن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستشهد ازدهارا خلال العام الحالي، وذلك بعد فتح باب التصدير إلى الشقيقة سوريا وكذلك لأوروبا وتركيا عبر المعابر والأراضي السورية.



وأشار إلى وجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، مؤكدا وجود تنسيق عال وتشاركية مع النقابة وغرف التجارة والصناعة بهذا الخصوص.



وأكد أبو عاقولة توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط، والعمل مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة.



ويعمل بالمملكة 504 شركات تخليص، مرخصة من قبل دائرة الجمارك، ولها 2070 فرعا موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.