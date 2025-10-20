الإثنين 2025-10-20 07:19 م
 

من زوبعة إلى إعصار.. الذهب لا يعرف الهدوء في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، في التسعيرة الرابعة، 40 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 88.4 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_1020252018922982210609.jpg

 
 
