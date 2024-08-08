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كناكرية: استمرار موجودات صندوق الضمان في النمو عوامل جاذبة للاستثمار

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي




 

الخميس، 08-08-2024 11:33 ص

الوكيل الإخباري-  قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، إن قصة نجاح الصندوق واستمرار نمو موجوداته وتحقيق الأرباح، هي أحد العوامل الهامة في توطين الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي.

 

وخلال مشاركته في جلسة بعنوان "محركات الاستثمار في الأردن" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للأعمال والتكنولوجيا الذي نظمته الجامعة الأردنية أمس الأربعاء، استعرض كناكرية دور الصندوق كمستثمر مؤسسي كبير بحجم موجودات وصل إلى حوالي 15.5 مليار دينار، وتعادل ما نسبته 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والمنهجية الحصيفة لإدارة استثماراته وتوزيعها على أدوات مالية مجدية وقطاعات واعدة، مشيرا إلى أن أرباح الصندوق نهاية النصف الأول من هذا العام بلغت حوالي 514 مليون دينار، بارتفاع نسبته نحو 15 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.


وأضاف أن الصندوق له شراكات ناجحة مع القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، ويقوم بدور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية بصفته "الشريك المفضل" للقطاع الخاص

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