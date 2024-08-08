كناكرية: استمرار موجودات صندوق الضمان في النمو عوامل جاذبة للاستثمار

وأضاف أن الصندوق له شراكات ناجحة مع القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، ويقوم بدور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية بصفته "الشريك المفضل" للقطاع الخاص
-
أخبار متعلقة
-
تخفيض سعر بيع القمح والدقيق لشهر آب
-
تعرف على سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم
-
الفايز يلتقى المدير التنفيذي لمدينة العقبة الصناعية الدولية
-
انخفاض كبير.. هكذا أصبحت أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض
-
هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن