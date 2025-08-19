وزير الصناعة: إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا مع نهاية تشرين الأول القادم

الوكيل الإخباري- التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة المستثمرين في مدينة مأدبا الصناعية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية لؤي سحويل والمدير العام عمر جويعد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان للاستماع الى التحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.

اضافة اعلان



واكد الوزير القضاة اهتمام الحكومة بتطوير المدن الصناعية في المملكة ومنها مدينة مأدبا الصناعية بشكل خاص بتوفير مساحات الاستثمار فيها بشكل أكبر وبما يعزز جاذبيتها الاستثمارية ورفع مساهمتها في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات.



وأضاف، ان التواصل الميداني نهج تحرص عليه الحكومة من خلال الالتقاء بالمستثمرين والمواطنين والقطاعات الاقتصادية والاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم التي تواجههم ومعالجتها قدر المستطاع.



بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي سحويل إن هذا اللقاء يجسّد حرص الجميع على التواصل مع القطاع الصناعي في الميدان ويعكس التزاما تجاه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مواقع المدن الصناعية وتكاملية الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي.



وأضاف، إن شركة المدن الصناعية الأردنية استقطبت (41) شركة صناعية لمدينة مأدبا الصناعية منها 30 استثمارا أردنيا و7 استثمارات عربية إضافة الى استثمار واحد مشترك/ بحجم استثمار يصل الى 50 مليون دينار أردني وفرت 650 فرصة عمل فعلية، ويتوقع أن توفر أيضا 625 فرصة عمل خلال السنوات القادمة لتصل في مجموعها الى حوالي (1300) فرصة عمل في مختلف مراحل تشغيل المشاريع الصناعية المستقطبة.



من جانبه بين مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد إن مدينة مأدبا الصناعية تعتبر إحدى أحدث المدن التي أقامتها الشركة، وأقيمت مرحلتها الأولى على مساحة 310 دونمات من أصل 500 دونم تتضمن أراضي صناعية مطورة مخدومة بالكامل، بلغت فيها نسبة الإشغال فيها 30 % إضافة الى مبان صناعية جاهزة تمت اقامتها ضمن مرحلتين بمساحات وصلت الى 27 ألف متر مربع تم اشغالهما بالكامل نتيجة الطلب العالي على الاستثمار في المدينة.



وتركزت ملاحظات المستثمرين على ارتفاع الايجار في المدينة وارتفاع كلف الطاقة الكهربائية وزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين وضرورة حماية المنتجات المحلية بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية والعمل على توفير الخدمات داخل المدينة وإصدار شهادة المنشأ الكترونيا وتوفير وحدة دفاع مدني داخل المدينة.



وأكد الوزير القضاة ردا على مطالب المستثمرين ان هذه الملاحظات ستلقى العناية من الجهات المعنية، مشددا على ان الحكومة معنية بحماية المنتج المحلي بما لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط الأردن بها مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، فيما سيصار الى اجراء دراسة حول إيرادات المدن الصناعية والنفقات لبحث قيمة الإيجارات للمستثمرين.



وأكد القضاة انه سيتم تحويل شهادة المنشأ الى الكترونية مع نهاية شهر تشرين الأول القادم، موضحا ان حوافز دعم الصناعة ترتبط بالمصنع نفسه ولا علاقة لها بالمنطقة وتستهدف رفع القدرة التصديرية، في حين ان برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) تعطي نقاطا إضافية للمحافظات ونسب التشغيل وغيرها.



وكان محافظ مأدبا حسن الجبور ونواب المحافظة بكر الحيصة وعبدالهادي البريزات ونجمة الهواوشة ومعتز الهروط أكدوا في مداخلاتهم أهمية تقديم الدعم للمستثمرين ودوره في توفير فرص العمل وتذليل التحديات التي تواجههم، مؤكدين أهمية النهج الحكومي بالتواصل مباشرة في الميدان مع المعنيين.