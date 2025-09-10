الأربعاء 2025-09-10 12:18 م
 

عطاء لشراء كميات من القمح

الأربعاء، 10-09-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاءً لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح.


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارًا غير مستردة، علمًا بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16 أيلول الحالي.

واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدّقة قبل مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
 
 
