الثلاثاء 2025-09-23 05:22 م
 

14.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الثلاثاء، 23-09-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4223 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3019 نقطة، بانخفاض نسبته 0.65 بالمئة.

 
 
