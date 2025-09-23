14.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4223 عقدا.

اضافة اعلان