6.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الثلاثاء، 6.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2958 عقدا.

