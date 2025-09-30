الثلاثاء 2025-09-30 05:18 م
 

6.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 30-09-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الثلاثاء، 6.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2958 عقدا.

اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3033 نقطة، بانخفاض نسبته 0.49 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

حماس تبدأ بدراسة خطة ترامب .. الرد قد يحتاج لأيام

فلسطين حماس تبدأ بدراسة خطة ترامب .. الرد قد يحتاج لأيام

ل

أخبار محلية الأمير الحسن بن طلال يزور مركز الأورام العسكري

م

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين هيئة "الإدارة العامة" ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز

جلالة الملك يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية

أخبار محلية جلالة الملك يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية

"الخيرية الهاشمية" ووقفية خير الأردن توزعان وجبات ساخنة في غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" ووقفية خير الأردن توزعان وجبات ساخنة في غزة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 36.4%

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حماس لديها ثلاثة أو أربعة أيام لقبول خطة غزة

تعبيرية

اقتصاد محلي الصين تضع قيوداً جديدة على تصدير السيارات.. وانعكاساتها على السوق الأردني



 
 



الأكثر مشاهدة