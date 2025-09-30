6.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3033 نقطة، بانخفاض نسبته 0.49 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي: ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 36.4%
-
الصين تضع قيوداً جديدة على تصدير السيارات.. وانعكاساتها على السوق الأردني
-
الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
نمو اقتصاد الأردن إلى 2.8 % للربع الثاني من العام الحالي
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
قفزة تاريخية بأسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم