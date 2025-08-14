7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الخميس، 7.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 3765 عقدا.

