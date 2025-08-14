الخميس 2025-08-14 02:42 م
 

7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الخميس، 14-08-2025 01:52 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الخميس، 7.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 3765 عقدا.

اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2968 نقطة بانخفاض نسبته 0.16 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

خخهخخ

طب وصحة من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

تعهى

طب وصحة ما هي فوائد التفاح في الصيف؟

محكمة

أخبار محلية المدعي العام يوجه تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد

خنهتالا

طب وصحة قد يكون "مضرا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل

فقبؤ

فن ومشاهير نجم عالمي يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

7ه6ه6ه

فن ومشاهير بين الحياة والموت.. أروى جودة تناشد الجمهور الدعاء لابن شقيقها

مشهد يبين حجم الدمار في غزة

فلسطين الخارجية الإسرائيلية تحدد خطة لإنهاء الحرب في غزة تشمل إدارة مدنية



 
 



الأكثر مشاهدة