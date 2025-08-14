7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2968 نقطة بانخفاض نسبته 0.16 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض إجمالي الدين العام 382 مليون دينار لنهاية حزيران ليسجّل 46 مليار دينار
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس
-
الإيرادات المحلية تصل لـ 4.669 مليار دينار خلال النصف الأول
-
4.4 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية تموز
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
خارطة الطريق لمحفظة قوية: استراتيجيات عمليّة للتداول في عالم سريع التغيّر