أردني يفوز بمليون دولار في سحب بمطار دبي

الوكيل الإخباري - فاز الأردني إيهاب أبو صفاقة (52 عاماً)، بمليون دولار في مسابقة «مليونير الألفية» من سوق دبي الحرة في السحب الذي أجري بمطار دبي الدولي.



وفاز أبو صفاقة المقيم في عمان، ويعمل مدير بنك برقم التذكرة 3032، والذي اشتراها عبر الإنترنت في 24 فبراير/شباط الماضي. وهو أحد المشاركين المنتظمين في عرض سوق دبي الحرة منذ 5 سنوات.



وأجرى السحب كولم ماكلوجلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في السوق الحرة بدبي، وصلاح تهلاك، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات، وسينيد السباعي، نائب الرئيس الأول للتسويق.



وعبر إيهاب عن شكره وامتنانه للسوق الحرة في دبي على الجائزة.

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ومن بين الجوائز المقدمة 3 مركبات فاخرة فاز فيها صالح الشوا، أردني، 51 عاماً، مقيم في دبي، بسيارة بورش باناميرا برقم التذكرة «0313» والتي اشتراها عبر الإنترنت في 26 فبراير.



وربح الشوا مرتين مع سوق دبي الحرة، حيث فاز مؤخراً بدراجته النارية«BMW R 1250 R» برقم التذكرة 0938 في الخامس من يناير/ كانون الأول هذا العام.



الخليج