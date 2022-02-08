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الثلاثاء، 08-02-2022 09:38 ص

أستراليا.. مهووس بالدمى يختطف طفلة ويقص شعرها ويصبغه لتبدو كـ براتز

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الوكيل الإخباري - قام أسترالي باختطاف طفلة من خيمة تخييم واحتجزها على بعد متر فقط من والديها.

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وكشف والدا الفتاة المختطفة كليو سميث خلال برنامج تلفزيوني عن تفاصيل اختطاف ابنتهما من خيمتهما قبل حوالي أربعة أشهر.

 

وقال إيلي سميث وجيك جليدون إن ابنتهما البالغة أربع سنوات اختطفت من داخل خيمتهم الصغيرة الواقع قرب كارنافون في 16 أكتوبر 2021، حيث بقيت مفقودة لمدة 18 يوماً قبل أن تعثر عليها الشرطة في أحد منازل كارنافون .

 

وكانت الشرطة عثرت على آثار قدم وحمض نووي داخل الخيمة يعود للخاطف تيرينس داريل كيلي.

وكشفت الأم عن تفصيل غريب في حادثة ابنتها إذ قام كيلي بصبغ شعر ابنتها وقصّه.

وكان كيلي يسعى لتغيير شكل الفتاة لتشبه دمى “براتز” المهووس بها، ما أثار غضب الوالدين ووصفا فعله بالمقزز.

ولا تزال الحالة النفسي لكيلي غير مستقرة، وانتقل أبواها إلى منطقة أخرى للتأمين حياة سعيدة لها، بينما سيمثل المتهم مرة أخرى أمام المحكمة في مارس القادم.

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