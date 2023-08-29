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الثلاثاء، 29-08-2023 11:24 م

أسد يثير الرعب في مدينة باكستانية والسلطات تكشف مصيره

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الوكيل الاخباري- قالت الشرطة الباكستانية إن أسدا بالغا فر من سيارة خاصة وسط زحام مروري في مدينة كراتشي جنوب باكستان، أثار الرعب بين الأشخاص لساعتين قبل الإمساك به.

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وذكر بيان الشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في الطريق الرئيسي للمدينة الساحلية المزدحمة خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.

وقال مفتش الحياة البرية في باكستان مختيار سومرو، في تصريح لوكالة "رويترز": "هرعت فرقنا إلى هنا على الفور.. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن".

ودخل الأسد الهارب إلى داخل قبو في مبنى قريب بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.

وأفادت إدارة الحياة البرية بأن الأسد نقل إلى مجمعها حيث تم حظر الاحتفاظ بالأسود في المناطق السكنية.

 




 

 


 

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