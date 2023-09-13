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الأربعاء، 13-09-2023 05:51 م

أسرار أغنى رجل بالعالم

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الوكيل الاخباري- كشف والتر إيزاكسون كاتب السيرة الذاتية لأغنى مليارديرات العالم إيلون ماسك عن عدد من الحقائق التي لم يكن يعرفها أحد عن رجل الأعمال الأمريكي الشهير.

وقد نشرت يوم أمس الثلاثاء السيرة الذاتية الجديدة لإيلون ماسك، وتتضمن تفاصيل ملونة عن حياة واحد من أغنى رجال العالم.

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وأتاح مؤلف السيرة الذاتية الأكثر مبيعا للمؤسس المشارك لشركة "آبل" ستيف جوبز، والتر إيزاكسون، ومؤلف سلسلة الدعابات المضيئة عن ماسك إمكانية الوصول إلى كثير من الحقائق التي غابت عن متابعي وعشاق ماسك.

لعل الحقيقة الأولى التي نتعلمها من الكتاب هي علاقة ماسك "الصعبة" بوالده، حيث ولد ماسك في جنوب إفريقيا، وعانى من علاقة مشحونة مع والده إيرول، الذي كان يعمل مهندسا. يكتب إيزاكسون أن إيرول، والد ماسك، كان شديد الضغط على ماسك، فيما يقول ماسك إن "الشدائد" هي التي شكلته، حيث أصبحت "عتبة الألم مرتفعة للغاية".

تعلم رجل الأعمال الأمريكي التنويم المغناطيسي عندما كان طفلا وأقنع أخته أنها "كلبة". وتذكر "بيزنس إنسايدر"، نقلا عن السيرة الذاتية بقلم إيزاكسون، أن ماسك "تعلم كيفية القيام بالخدع السحرية وتنويم الناس، ولم يكن طفلا مؤنسا، وكان يحب قراءة الكتب وإجراء التجارب.

كذلك يتابع الكتاب قلق ماسك الشديد بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث أخبر ماسك إيزاكسون أن الوعي البشري يتعرض للتهديد من احتمال وجود أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة الذكاء ولا يمكن السيطرة عليها، حيث يتساءل ماسك: "ما الذي يمكن فعله لجعل الذكاء الاصطناعي آمنا؟ أواصل الصراع مع تلك الفكرة. ما هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لتقليل خطر الذكاء الاصطناعي وضمان بقاء الوعي البشري؟".

ويرصد الكتاب دور ماسك المعقد في الأزمة الأوكرانية، حيث تلعب وحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لماسك، "ستارلينك"، دورا رئيسية في دفاع أوكرانيا، وعندما أدى هجوم إلكتروني روسي إلى شل شبكة اتصالات الأقمار الصناعية الأوكرانية قبل ساعة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، تدخل ماسك بعد نداء للمساعدة من المسؤولين الأوكرانيين ونائب رئيس الوزراء في البلاد.

إلا أن ماسك، في الوقت نفسه، طلب من مهندسيه "إيقاف تغطية ستارلينك" التي كانت ستسهل هجوما بواسطة غواصات مسيرة على البحرية الروسية في قاعدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم خوفا من التصعيد، وما يمكن تفسيره بأنه تواطؤ من قبل Space X في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف ماسك، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الثامن في فلاديفوستوك أقصى شرقي سوريا، بأنه "شخص متميز ورجل أعمال موهوب، والعالم كله يعترف بذلك. ويفعل الكثير، بما في ذلك بدعم من مؤسسات الدولة الأمريكية".

 




 

 


 

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