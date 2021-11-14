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الأحد، 14-11-2021 04:24 م

أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف الهاء ومعانيها

اسماء اولاد مميزة مستوحاة من فصل الشتاء


الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف الهاء، تعتبر لحظة إطلاق اسم على المولود من اللحظات المهمة جداً عند الآباء والأمهات، وذلك بسبب السعادة العارمة التي تسيطر عليهم، ولأنهم بصدد إختيار أجمل اسم لأجمل مولود.

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من أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف الهاء ومعانيها ما يلي:

طه : جاءت في أول سورة طه لا يعلم معناها إلا الله. ويعنى رجل عند الأنباط وهم سكان شمال العراق قديما وكان عندما يقال لأحدهم يا طه ينظر لمن يناديه.
نزيه : العفيف المصون الشريف الطاهر المتباعد عن كل مكروه.
نبيه : مأخوذ من النباهة، ويعني الفطين اليقظ، ويعني أيضاً الذكي.
وجيه : صاحب المقام الجليل، أو رئيس القوم، و ذو الجاه.

 

من أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الهاء ومعانيها ما يلي:

هزاع : كاسر .
هلال : قمر في أول أو آخر الشهر ، أول المطر ، ذكر الحيّة .
هائم : ضال ، عاشق .
هاجد : مصل ليلا ، نائم .
هادف : مبتغٍ .
هادي : مرشد .
هاني :
هارون : شقيق النبي موسى .
هاشم : مكسّر .
هادي : الدليل أو المرشد
هامز : كاسر أو من يعيب على الآخرين
هانئ : سعيد .
هديل : صوت الحمام .
هرماس : أسد .
هشام : جود .
هشيم : متكسّر .
هصور : أسد .
هليل : تصغير هلال .
هماس :  أسد كاسر ، سائر ليلا .
همام :  سخي ، شجاع .
همام :  ذو عزم وعزيمة ، قادر .
همهام :  سخي ، شجاع ، أسد .
هناد : شاحذ السيف .

 

المصدر - هي

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