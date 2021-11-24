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الأربعاء، 24-11-2021 11:24 ص

أسماء بنات جميلة بحرف التاء ومعانيها

اسماء بنات راقية من 4 حروف ومعانيها


الوكيل الإخباري - أسماء بنات جميلة، لكل مولود نصيب من اسمه، ولذلك يجب التأني في اختيار الاسم الذي يليق بالمولود والذي يكون بمثابة بداية سعيدة للمولود في الحياة، كما يجب على الآباء والأمهات أخذ تسمية المولود بعين الإعتبار، واختيار اسم قيم وذو معنى جميل شريطة أن يكون سهلاً ورقيقاً، حتى لا يكون الاسم سبباً في استيائه في يوم من الأيام .

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أسماء بنات جميلة بحرف التاء
من أسماء بنات جميلة بحرف التاء ومعانيها ما يلي:
تلال : الأرض المرتفعة قليلًا عن سطح الأرض.
تيجان : ما يرتديه الملوك فوق رؤوسهم من تيجان أو قلادات.
تالة : النخلة الصغيرة وله معنى أخر وهو الهدية الجميلة.
تليدة : المرأة العريقة الأصيلة.
تسبيح : تسبيح الله وحمده على نعمه.
تقوى : الخوف من معصية الله وتقواه.
تقى : مراعاة الله والخوف منه في السر والعلن.
ترانيم : غناء أهل الجنة أو الصوت الحسن الجميل.
تبراء : ناقه جميلة حسنة اللون.
تمورة : عرين الأسد.


أسماء بنات جميلة ومتنوعة بحرف التاء
من أسماء بنات جميلة ومتنوعة بحرف التاء ما يلي:
تريم – تليلة – تيجان -  تيماء - تسنيم – تغريد – تغاريد -  ترنيم – تريم – تغاني – تُقى – تسبيح – تهنيد – تنعيم – تالدة - ترتيل. تاليان – تماضر - تالية أو تاليا.


أسماء بنات جميلة تنتهي بحرف التاء
من أسماء بنات جميلة تنتهي بحرف التاء ما يلي:
ألفت – عفت – عصمت – قسمت – هبة – منة – عزة – مروة – ثروة – بسمة – نسمة – جميلة – سميرة – شكيرة – بهيرة – زينة – أميرة – هالة.

 

المصدر- هي

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