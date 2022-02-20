أسماء مواليد أولاد بحرف الراء ومعانيها

الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد، أجمل أسماء الأولاد نجدها ضمن حرف الراء، وذلك لندرتها وتميزها ولمعانيها الجميلة الراقية، من أجل ذلك نقدم اليوم باقة من أرق أسماء مواليد أولاد بحرف الراء للآباء والأمهات ليختارو الاسم الذي يروق للمولود الجديد.





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من أسماء مواليد بحرف الراء ومعانيها 2022 ما يلي:



رازي: المجرب.

راسخ – ثابت.

راسل : الطويل والرسلان.

راسم : الآمر والمدبر.

راعي : لكل من يقوم برعاية.

راغد : واسع.

رفعت : الرفعة والسمو وعلو الشأن.

رؤوف : شديد الرحمة.

راتب : مستقيم وقائم ودائم.

رضا : القناعة.

رجاء: رجاء الله من الأمل.

رأْفَت : الرأفة والرحمة.

رؤوف : رحيم.

راجح : صاحب العقل الكبير.

راضِي : من الرضا.

راغب : يريد الشيء.

رفيع : عالي المقام.

رفيق : صديق.

رشيد : عاقل وقد يقصد به من بلغ سن الرشد.

رأفت : الشديد الرحمة والعطف.

رافد : مساعد.

رافل : المتنعم.

رافي : المصلح.

راقب : الملاحظ.

رامق : الناظر بدقة

راند : الذي يتطيب بشجر الرند.

رباح : من الكسب

رفيد : العطاء.

رمزي : يدل على الذكاء الشديد

رامي: الهداف.

رائد : الذي يتفقد الأرض بما عليها من مراعي ومياه.

راوي : ناقل الحديث والقصص.

رفيف : النضارة.

رفال : طويل.

رماح : سريع في العدو.

راؤول : الشجاع الناصح.

رائق : صافي.

رام : نوع من الشجر.

رهَاب : السهم الدقيق من نصال السهام.

رائِد: خبير في الأمور.

رابح : ناجح.

رابي : نما وزاد.

رائب : صافي.

ريبال : الأسد أو الذئب.

رابي : صاعد.

راثد : هادي.

راجي : من الأمل.

رَاحِب : الواسع.

رادع : الناهي عن الشر.

رادن : الزعفران.

رازن : حليم.

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