إسرائيل تبني "موقعاً سرياً" في شمال غزة .. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- بنى الجيش الإسرائيلي موقعاً عسكرياً، وصفته تقارير إعلامية بـ"السري"، في شمال غزة، يهدف إلى منع تكرار أي هجوم مستقبلي من القطاع على غرار ما حدث في 7 أكتوبر 2023.



ووفقاً لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد أُطلق على الموقع اسم "إسرائيلا"، وقد صُمم لإظهار القوة وليكون خطاً دفاعياً متقدماً إضافياً لمنع أي هجوم محتمل من الاقتراب من المناطق السكنية في إسرائيل.



بحسب الصحيفة، فإن هذا الموقع، إلى جانب موقعين آخرين قريبين، يوفران رؤية استراتيجية مميزة لمناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومدينة غزة من بعيد.



ومع ذلك، قال العديد من الجنود في الموقع الجديد إنهم يدركون أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحماس قد يعلنان عن وقف إطلاق نار جديد في أي لحظة، وهو ما قد يشمل انسحابات غير متوقعة للجيش، وهي أمور لا تقع ضمن سلطتهم".



وعلى صعيد متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش، قولها إن جميع أو معظم الأنفاق الاستراتيجية لحماس التي تضم مصانع أسلحة ومقار كبار المسؤولين ومراكز الاستخبارات والاتصالات قد دُمّرت .



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