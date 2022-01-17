أقدم سلحفاة في العالم تدخل موسوعة غينيس - فيديو

الوكيل الإخباري - سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ذكر السلحفاة جوناثان كأقدم حيوان بري على وجه الأرض بعدما بلغ عمره الـ190 عاماً.
ويحتفل جوناثان بعيد ميلاده الـ190 هذا العام، ليحتفظ بلقب أقدم سلحفاة على وجه الأرض، ما جعله يحقق سبقاً إضافيا في موسوعة غينيس.
عمرها 190 عاماً.. أقدم سلحفاة في العالم تدخل موسوعة #غينيسhttps://t.co/DZsDHdrbNK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/myCGFRIb4D— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2022
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