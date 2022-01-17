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الإثنين، 17-01-2022 10:43 ص

أقدم سلحفاة في العالم تدخل موسوعة غينيس - فيديو

كيف_تعرف_عمر_السلحفاة


الوكيل الإخباري - سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ذكر السلحفاة جوناثان كأقدم حيوان بري على وجه الأرض بعدما بلغ عمره الـ190 عاماً.

ويحتفل جوناثان بعيد ميلاده الـ190 هذا العام، ليحتفظ بلقب أقدم سلحفاة على وجه الأرض، ما جعله يحقق سبقاً إضافيا في موسوعة غينيس.

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