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الثلاثاء، 04-01-2022 10:21 ص

أكبر معمرة يابانية في العالم احتفلت بعيد ميلادها الـ 119 عام

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الوكيل الإخباري - احتفلت أكبر معمرة في العالم،بميلادها الـ119 عام ، يوم الأحد"، قائلة إنها عازمة المحافظة على صحتها، في إشارة إلى تشبثها بالحياة رغم التقدم الكبير في العمر.

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ومنحت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية اللقب للمعمرة اليابانية في مارس 2019، وكانت وقتئذ في عامها الـ116، ثم أصبحت أكبر يابانية معمرة في التاريخ عندما بلغت 117 سنوات و261 يوما في سبتمبر 2020.

 

لكن المعمرة اليابانية التي احتفلت بميلادها الـ119 ليست استثناء في البلد الآسيوي، الذي يشهد تزايدا ملحوظا للشيخوخة مقابل تراجع أعداد المواليد الجدد.


البيان 

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