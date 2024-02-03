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السبت، 03-02-2024 08:17 ص

أكبر حجر زمرد في العالم يحط رحاله في الشارقة - صورة

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الوكيل الإخباري - يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يُقام حالياً في إمارة الشارقة، عرض حجر زمرّد خام استثنائي يُصنّف على أنه الأكبر في العالم.

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ويحمل هذا الحجر اسم "أمير كافوبو" ويُقدّر ثمنه بحوالي مليوني دولار أما وزنه فيبلغ 3,9 كيلوغرام. وهو يأتي في 19000 قيراط، وقد تمّ استخراجه من منجم يقع في زامبيا وتحديداً في منطقة كافوبو التي أعطته اسمها.

 

يجمع هذا المعرض أكثر من 500 عارض على مساحة 30000 متر مربع ويُنتظر أن يفوق عدد زواره الـ 66000 من 52 جنسيّة مُختلفة. وهو يتضمّن مجموعة من الفعاليات تشمل تنظيم مسابقة لتصميم المجوهرات يحصل فيها الفائز على 50 قطعة من الذهب إلى جانب قسم مُخصّص لعرض مجموعة كبيرة من الزمرد ذات الأحجام الضخمة.


 

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