أكثر مصطلحات البحث شيوعا على غوغل لعام 2022

الوكيل الإخباري - تم تسمية Wordle، وهي لعبة الكلمات المستندة إلى الويب بالمصطلح الأكثر بحثاً على غوغل في عام 2022. وتصدرت لعبة Wordle الشهيرة على الإنترنت القائمة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير عملاق البحث السنوي لعام 2022.

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فيما يلي أهم 10 عمليات بحث على غوغل في عام 2022، بحسب موقع إن دي تي في:

لعبة وردل

الهند ضد إنجلترا

أوكرانيا

الملكة اليزابيث

Ind vs SA (مباراة كريكيت بين الهند وجنوب إفريقيا)

كأس العالم

الهند مقابل جزر الهند الغربية

آيفون 14

جيفري دامر

الدوري الهندي الممتاز



وفي الولايات المتحدة، كانت عمليات البحث الأكثر شيوعاً على غوغل في عام 2022 هي:

لعبة وردل

نتائج الانتخابات

بيتي وايت

الملكة اليزابيث

بوب ساجيت

أوكرانيا

ميجا الملايين

أرقام أرسنال

آن هيك

جيفري دامر

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