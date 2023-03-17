أكثر 10 وظائف عن بعد طلباً براتب يتجاوز 100 ألف دولار

الوكيل الإخباري - على الرغم من أن عددًا أقل من الأشخاص يعملون من المنزل الآن مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين، إلا أنه لا يزال الوقت مناسب للعثور على وظيفة عن بُعد - وبعض الوظائف الأكثر طلبًا التي تقوم الشركات بالتوظيف لها تأتي براتب مكون من 6 أرقام.

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قال توني فرانا ، الخبير المهني الرئيسي لشركة FlexJobs ، لـ CNBC ، إن FlexJobs ، أحد أكثر منصات الوظائف شيوعًا للفرص عن بُعد ، شهدت زيادة بنسبة 9% في عدد الوظائف المفتوحة عن بُعد على منصتها بين يناير/كانون الثاني 2022 ويناير 2023.



تُظهر البيانات الأخيرة من LinkedIn أن العمل عن بُعد ينتعش بعد شهور من التراجع التدريجي: اعتبارًا من يناير ، قال 50% من الموظفين إنهم يعملون في الغالب من المكتب، بينما قال 28% إنهم يعملون عن بُعد في المقام الأول ، وفقًا لمسح شمل 5860 موظفاً من 14 إلى 27 يناير. في نوفمبر/تشرين الثاني، كان 55% من الموظفين في المكتب و 25% كانوا يعملون عن بعد.



حددت FlexJobs المهن التي تحتوي على أكبر عدد من فرص العمل عن بُعد على موقعها بين يناير ومارس 2023 والتي تدفع أكثر من 100 ألف دولار.



1. مدير أول تسويق منتجات

متوسط الراتب: 132.101 ألف دولار

2. مدير أول منتج

متوسط الراتب: 129.724 ألف دولار

3. عالم بيانات أول

متوسط الراتب: 129.653 ألف دولار

4. مستشار شركة

متوسط الراتب: 126.124 ألف دولار

5. مهندس بيانات أول

متوسط الراتب: 125.951 ألف دولار

6. مصمم منتج أول

متوسط الراتب: 125.101 ألف دولار

7. مهندس برمجيات أول

متوسط الراتب: 124.030 ألف دولار

8. مدير هندسي

متوسط الراتب: 119.135 ألف دولار

9. ممرض صحة نفسية ممارس

متوسط الراتب: 115.594 ألف دولار

10. مدير مالي

متوسط الراتب: 114.863 ألف دولار



تشمل أفضل الصناعات التي توفر فرص عمل كبيرة عن بُعد مع رواتب مكونة من ستة أرقام ، المحاسبة والمالية والتكنولوجيا والتسويق، وفقًا لأحدث أبحاث FlexJobs.



شهدت هذه المجالات الثلاثة نموًا كبيرًا في الوظائف عن بُعد في الأشهر الـ 12 الماضية على الرغم من تسريحات العمال الأخيرة التي امتدت عبر قطاعي التكنولوجيا والتمويل.

CNBC