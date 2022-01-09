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الأحد، 09-01-2022 11:08 ص

أمريكا..العثور على حطام سفينة بعد 343 عاما على غرقها - صور

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الوكيل الإخباري - تمكن مستكشفان من العثور على حطام السفينة الملعونة “غريفن” التي تعتبر واحدة من أكثر الألغاز البحرية شهرة في أمريكا.

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واختفت سفينة “غريفن”، وهي سفينة كبيرة بناها الفرنسي ريني روبرت كافاليي، في رحلتها الأولى منذ حوالي 343 عاما.

وتم بناؤها بهدف إيجاد طريق عبر البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية للوصول إلى الصين واليابان. ولكن أثناء حملها شحنة ثمينة من الفراء، اختفت، وسط شائعات تفيد بأن نبيا من قبيلة إيروكوا الأصلية قد لعنها.

وغالبا ما تعتبر هذه أول سفينة مفقودة في منطقة البحيرات العظمى، ولم يعرف عنها سوى القليل، حتى بدأ الصيادان ستيفي وكاثي ليبرت بحثهما عنها.

 








 

صوت بيروت انترناشونال  

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