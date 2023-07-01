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السبت، 01-07-2023 10:41 ص

أمريكا تخطط لاستخراج هذه الموارد من تربة القمر قبل 2032

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أنها تخطط للبدء في عمليات استخراج تجريبية لموارد القمر قبل عام 2032 . 

وتشير ناسا إلى أن أولى العمليات ستكون مخصصة لاستخراج الماء والأكسجين من تربة القمر وبعد ذلك ستبدأ عمليات استخراج الحديد والمعادن الأرضية النادرة.

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ووفقاً لجيرالد ساندرز عالم الصواريخ في ناسا، ستجري أولى تجارب استخراج الخامات على القمر خلال العقد المقبل. وتنوي ناسا تقييم حجم الموارد بما فيها الطاقة والماء وتربة القمر من أجل جذب الاستثمارات.


ويقول: «نحاول الاستثمار في مرحلة الاستكشاف والتنقيب، وتقييم الموارد، لكي تكون الاستثمارات الخارجية ذات فائدة وتؤدي إلى تطوير الإنتاج».


ويذكر أن ناسا تخطط لإرسال جهاز حفر تجريبي إلى القمر قريباً. كما تخطط لبناء مصنع لمعالجة الخامات على سطح القمر قبل عام 2032. وكانت ناسا قد أعلنت عام 2020 عن برنامج Artemis الذي يهدف إلى استكشاف القمر وبناء محطة فضائية في مداره وتهيئة الظروف لاستعماره.

 

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