الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادث سير على الطريق الصحراوي

بلعاوي: 90% نسبة انتقال عدوى الحصبة من المصاب لمخالطيه

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

صندوق النقد يعد منصة عالمية لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية

الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ

الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

وكلاء السيارات: 20 ألف سيارة دخلت السوق المحلي لا تتمتع بكفالات مصنعية

مخابرات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 21-06-2023 12:05 م

اليابان تصنع أول قمر صناعي خشبي في العالم

image (1)


الوكيل الإخباري - دخلت جامعة كيوتو اليابانية في شراكة مع العديد من الشركات لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم، سيتم بناؤه باستخدام تقنيات النجارة اليابانية التقليدية، ومن المقرر إطلاقه، وهو بحجم 10 سم مربع، من الولايات المتحدة في مارس 2024 . 

وقال هيرواكي أوسوي، رئيس شركة النجارة "كورودا كوبو" وهو جزء من الفريق: نحتاج إلى التأكد من أنه أفضل ما يمكن أن يكون عليه حتى يتمكن من تحمل ظروف الفضاء.

اضافة اعلان


ومن خلال استخدام الخشب لبناء جسم القمر الصناعي، يهدف الفريق إلى تقليل عدد الجزيئات المعدنية المتولدة عندما يحترق القمر الصناعي لدى دخوله الغلاف الجوي بعد الانتهاء من مهمته، وبالتالي تقليل تأثيره على البيئة.


وتخطط وكالة "ناسا" والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA) لإجراء فحص سلامة نهائي في أكتوبر، وفي حال اجتاز الاختبار، سوف يتم تحديد موعد إطلاق القمر الصناعي الخشبي إلى محطة الفضاء الدولية في مارس؛ وقال أوسوي: نأمل في تطوير أحدث قمر صناعي خشبي بنجاح باستخدام التقنيات اليابانية التقليدية.

 

المواطن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9ح0ح0ح0ح

الأنهار الجليدية بجبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة

504626_1_1687283413

لماذا يصعب البحث عن غواصة تيتانيك

21212121

'عيد الأب'.. من أين جاءت الفكرة؟

download-3-14-768x511

شاهد لص إفريقي يعتدي بقسوة على سيدة وطفلتها ويسرقهما في فرنسا

2_33

مطعم يمنع رواده من وضع العطور في لندن

فوائد_قرص_النحل_للإنسان

هكذا تقوم النحلة بلسع الإنسان - فيديو

أخبار متعلقة
504626_1_1687283413

لماذا يصعب البحث عن غواصة تيتانيك

1686995860_untitled

لأول مرة.. إدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء في العراق

214086

بعد 27 عاماً في الخدمة... صاروخ 'أريان 5' الفضائي يتقاعد

Doc-P-1075334-638218063831555822

دولة عربية تتجهز لإطلاق قمر صناعي طوّرت مكوناته محلياً

Doc-P-1074977-638217154738305079

تعليم الابتسامة... مادة الزامية في مدارس اليابان - صورة

414141

شاهد الصورة الأولى لرائدي الفضاء السعوديان لحظة نزولهما من مركبة دراغون