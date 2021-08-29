أمريكا تسجل أول إصابات لغزلان بكورونا في العالم

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأميركية يوم الجمعة تسجيل أول إصابات لغزلان بـ"كوفيد-19" في العالم ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.
وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأميركية سجلت الإصابات بفيروس "سارس كوف 2" الذي يسبب "كوفيد-19" في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.
وقالت ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لـ"سارس-كوف-2".
وأضافت: من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى.
المصدر - لبنان 24
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