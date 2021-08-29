الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

شرط دخول الطلبة إلى الجامعات

وزير الزراعة : توقع أن تصل كميات الزيتون إلى ١٧٠ ألف طن

مجلس الأعيان يقر مُلحق قانون موازنة 2021

احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن

دودين يؤكد عودة الطلبة إلى المدارس خلال أيام

الحكومة :تفعيل تطبيق سند مطلع أيلول

حقائق لا نعرفها عن مطهر اليدين

مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء

الأراضي والمساحة لـ الوكيل : الأردنيون يقبلون على شراء وبيع الأراضي والشقق

حادث بين 3 مركبات على شارع الأردن

الأحد، 29-08-2021 10:45 ص

أمريكا تسجل أول إصابات لغزلان بكورونا في العالم

الولايات-المتحدة-تسجل-أول-إصابات-لغزلان-بفيروس-كورونا-في-العالم-1280x720


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأميركية يوم الجمعة تسجيل أول إصابات لغزلان بـ"كوفيد-19" في العالم ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.

وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأميركية سجلت الإصابات بفيروس "سارس كوف 2" الذي يسبب "كوفيد-19" في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.

اضافة اعلان

 

وقالت ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لـ"سارس-كوف-2".

 

وأضافت: من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
904d46d9-f58e-4831-9e7f-0188c4a0a667_16x9_1200x676

ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب مصري انتحر غرقا في النيل - صورة

emarat-news_2021-08-29_11-09-32_278566-e1630221026889

أبقار طائرة في سويسرا.. ومزارع يكشف سر الفيديو الغريب - فيديو

JAN-31-ART-1_392642_large

طرق التخلص من الروائح الكريهة في منزلك

thumb-1920-258059

كلب مفقود يقطع رحلة طولها 380 كيلومترا عبر فرنسا ليعود لمنزله

4dfe13074d3d4b83af71ab6a194356d8_936غاغتغغتغت

سندويتشات بالمخدرات.. الأمن المصري يكشف الخدعة

news-230421-climate.saudi

فتاة تحرم من العيش في كنف والدتها وتكتشف ذلك بعد 35 عاما في السعودية

أخبار متعلقة
6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

غينيس تكشف قائمة أقصر الناس في العالم - فيديو

الرسم-على-سيارة-3

عربيًا اغسلني أرجوك.. فنان روسي يحول السيارات المتسخة الى لوحات فنية - صور

2d86c74f-c1ce-4362-a194-a1207a7d1d72

شاهد أكبر رافعة أثقال أميركية في العالم تدخل موسوعة غينيس