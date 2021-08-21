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السبت، 21-08-2021 09:45 م

عربيًا اغسلني أرجوك.. فنان روسي يحول السيارات المتسخة الى لوحات فنية - صور

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الوكيل الإخباري-في أغلب دول العالم ليس هنالك أسوء من أن ترى سيارة متسخة لكن في روسيا الأمرمختلف فهنالك من يتصيد السيارات المتسخة ليرسم عليها لوحة فنية ما يمنعك من أن تغسلها مرة أخرى.

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فالفنان المدعو “نكيتا غولوبيف” يحب اصطياد السيارات المتسخة ليخرج مهارته وموهبته في الرسم ويحول هذه الأدوات المعدنية إلى لوحات فنية رائعة جدا.



هذا الفنان يقوم بنشر صور السيارات التي رسم عليها في صفحته على مواقع التواصل الإجتماعية.

 



والآن فأنت أصبحت تمتلك عذرا كبيرا لمن يقول لك أن سيارتك متسخة فكل ما عليك هو أن تجيبه أنك تركتها متسخة عمدا لأنك تدعم أصحاب مواهب الرسم لكن هذا في الدول الكبرى أما نحن في دولنا العربية فكل ما ستجده مكتوبا عليها 

هو "إغسلني أرجوك".

 

 

 

 عالم الغرائب

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