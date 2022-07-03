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الأحد، 03-07-2022 10:51 ص

أمريكا .. سجين يطالب بتأجيل موعد إعدامه لسبب صادم !

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الوكيل الإخباري-طالب سجين في الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل موعد إعدامه المحدّد بعد أيام ليستطيع التبرّع بكليته.

ومن المقرّر اعدام " راميرو جونزاليس " 13 تموز بتهمة إطلاق النار على فتاة (18 عاماً) من غرب تكساس عُثر على جثتها بعد عامين من الجريمة.

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وفي رسالة أرسلها مع محاميه إلى الحاكم جريج أبوت، قال جونزاليس إنه يودّ منحه 30 يوماً قبل تنفيذ الحكم، ليتبرّع بكليته لشخص مريض ومحتاج للكلية بشدة”.


كما قدّم محامو الشاب طلباً لمجلس تكساس يطلب إفراجاً مشروطاً لمدة 180 يوماً ليستطيع القيام بعملية التبرّع، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".


وحصل جونزاليس على تقييم ممتاز كمتبرّع لمرضى الكلى من جامعة تكساس في جالفستون، حيث يملك زمرة دم نادرة قد يصعب إيجادها عندما يطلبها المريض.


يُذكر أن ولاية تكساس تسمح لنزلاء السجون فيها بالتبرّع بأعضائهم وأنسجتهم، إلا أن جونزاليس لم يحصل بعد على الموافقة بالتبرّع.


يرجع ذلك إلى أنه من النادر أن يطلب سجين تأجيل إعدامه ليتمكن من التبرع بأعضائه، ويحدث في العادة أن تتم عملية التبرع في فترة احتجاز السجين.

 

 

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