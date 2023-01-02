أمريكا .. لص يعتدي على امرأة ويسرق سيارتها في وضح النهار - فيديو

الوكيل الإخباري - عاشت امرأة ونجلها لحظات مرعبة أمام منزلهما وذلك عندما قام مراهق بالهجوم عليهم في مدينة شيكاغو الأمريكية.
وقام المراهق الذي لا يتعدى عمره 14 بإشهار سلاح ناري في وجههم طالباً مفاتيح سيارتها وحقيبة يدها. وشد اللص بشدة المفاتيح وحقيبتها بشكل عنيف ما دفع المرأة للصراخ فسارع المجرم في الهرب، ولازالت الشرطة تبحث عنه.
A woman and her child are robbed at gunpoint by 2 male Blacks. They demand money, keys and snatch her purse. It appears at least 1 male has an extended magazine. This appears to have happened near the Lincolnwood/Chicago border. #Chicago pic.twitter.com/XXwbL28sIT— 16th & 17th District Chicago Police Scanner (@CPD1617Scanner) December 31, 2022
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