أمريكا .. لص يعتدي على امرأة ويسرق سيارتها في وضح النهار - فيديو

الإثنين 02-01-2023
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الإثنين، 02-01-2023 10:49 ص

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الوكيل الإخباري - عاشت امرأة ونجلها لحظات مرعبة أمام منزلهما وذلك عندما قام مراهق بالهجوم عليهم في مدينة شيكاغو الأمريكية.

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وقام المراهق الذي لا يتعدى عمره 14 بإشهار سلاح ناري في وجههم طالباً مفاتيح سيارتها وحقيبة يدها. وشد اللص بشدة المفاتيح وحقيبتها بشكل عنيف ما دفع المرأة للصراخ فسارع المجرم في الهرب، ولازالت الشرطة تبحث عنه.

 

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