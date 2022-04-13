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الأربعاء، 13-04-2022 09:44 ص

أمريكا..معلمة تنقذ طالب ابتلع غطاء زجاجة داخل الفصل-فيديو

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الوكيل الإخباري - تمكنت معلمة أمريكية من انقاذ حياة أحد طلابها بعدما تعرض لموقف كاد يهدد حياته داخل الفصل الدراسي.

ونقلت "سبوتنيك" عن شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المعلمة تفاجئت بأحد الطلاب داخل الفصل في وضع حرج بعدما ابتلع غطاء زجاجة وتسبب في إعاقة قدرته على التنفس".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات قيام الطالب الذي أخذ زجاجة المياه ووضعها في فمه قبل أن ينفلت غطائها ويدخل في فمه.

وأسرع الطالب نحو المعلمة، التي سارعت بوضع ذراعيها حول جسده والضغط على منطقة أسفل الظهر بقوة حتى تمكنت من إنقاذه.

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