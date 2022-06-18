أمريكا .. وجبة غداء مع رجل أعمال مقابل 19 مليون دولار -صورة

الوكيل الإخباري-في مزاد علني انتشر على الإنترنت لكونه غريب، افتتح رجل أعمال مزادًا بقيمة 25000 دولار لينتهي المزاد بـ 19 مليون دولار كل هذا من أجل الفوز بوجبة غداء خاص مع رجل الأعمال الملياردير الأمريكي "وارن بافيت".



هذا المبلغ الطائل الذي انتهى به المزاد العلني، سيؤول فيه لصالح مؤسسة خيرية تساعد الفقراء والمشردين والأشخاص الذين يكافحون تعاطي المخدرات، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز".

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افتتح المزاد لجمع الأموال لصالح احدى المؤسسات الخيرية ومقرها سان فرانسيسكو يوم الأحد بسعر يبدأ من 25000 دولار. بحلول يوم الاثنين، تجاوزت العطاءات مليوني دولار.



وقد اتخذت المنافسة منعطفًا حادًا يوم أمس الجمعة ، وهو آخر يوم لتقديم العطاءات ، حيث قدم أحد المتعاملين المحتملين عرضًا بقيمة 11 مليون دولار أدى إلى شد الحبل، وقد رفع عرض اللحظة الأخيرة السعر النهائي إلى 19 مليون دولار.

وفي السياق ، تستفيد المؤسسة الخيرية، وهي منظمة غير ربحية في منطقة تندرلوين في سان فرانسيسكو من المبلغ في تقديم وجبات الطعام والمأوى واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتدريب على العمل وبرامج الأطفال.







صدى البلد

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