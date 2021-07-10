السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

السبت، 10-07-2021 09:28 ص

أمريكي يخسر 100 كغم من وزنه ويحدث مالم يتوقعه - فيديو

tbl_articles_article_23100_493450cc282-2402-4c79-b4d2-5abde739c3b3


الوكيل الإخباري - خسر الأمريكي، ليفي غاريت ما يزيد عن 100 كيلوغرام من وزنه، وكشف عن قصة نجاحه الملهمة خلال مقابلة على قناة يوتيوب «ترولي» Truly، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال غاريت إن المشكلة مع وزنه بدأت في سن المدرسة، حيث كان «شديد التواضع، والانطواء ولم يكن يحب أن يتواجد في أي صحبة كبيرة من الأصدقاء، وألا يتعامل مع الغرباء.

اضافة اعلان


وفي هذه الأثناء كان عليه أن «يكظم» مشاعره، ويبقيها بداخله، بينما استمرت هذه الحالة أثناء سن البلوغ. وفي سن الثانية والثلاثين، بلغ وزنه 185 كيلوغراماً تقريباً. يصرح غاريت بهذا الصدد: «لقد فقدت الوعي مرة واحدة في العمل، شعرت بألم شديد في الصدر، وفي اليوم التالي ذهبت إلى المستشفى، حيث قاموا بقياس ضغطي. وأصبت حينها بنوبة قلبية».

منذ تلك اللحظة، اتخذ غاريت قراراً حاسماً بتغيير حياته على نحو جذري، وعلى مدى 3 سنوات، التزم بنظام غذائي صارم، وداوم على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم تقريباً، وتمكن في هذه الفترة من إنقاص وزنه بـ 104 كلغم.

 

الآن، أصبح لدى غاريت 3900 سعر حراري في نظامه الغذائي اليومي، وأصبح مهتماً برياضة كمال الأجسام، وأصبح وزنه حوالي 90 كلغم، ويشارك بانتظام في مسابقات كمال الأجسام، بينما يقضي في صالة الألعاب الرياضية ما يقرب من ساعة ونصف الساعة 6 أيام في الأسبوع.

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999099852-jpg-67018137016682852

مسنّ أمريكي يخفي عن عائلته فوزه بـ55 مليون دولار لمدة 10 سنوات

1808509

احتفال بهدف هاري كين القاتل يقود بريطانية لخسارة وظيفتها - صورة

1454507863_shutterstock_112862074

العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة في أحدى الدول - صور

عروس

صورة مؤلمة تنتشر في مصر.. ماتت يوم زفافها والطرحة على نعشها -صورة

طير

الصين : طائر أسود لا يهاجم إلا الرجال - فيديو

رؤية-شخص-مريض-بالسرطان-في-المنام-1

معجزة سيدة تركية تهزم السرطان 9 مرات - صورة