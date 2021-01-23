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السبت، 23-01-2021 04:21 م

أمريكي يربح مليار دولار بالصدفة

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الوكيل الإخباري _ فاز لاعب يانصيب محظوظ من ولاية ميشيغان الأمريكية، بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، والتي تعتبر من أكثر الجوائز قيمة في اليانصيب على الإطلاق.

كما يمكن للفائز الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، الاختيار بين المدفوعات طويلة الأجل، أو دفع مبلغ إجمالي له قدره 739.6 مليون دولار، بعد قطع قيمة الضرائب.

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وتعتبر هذه الجائزة ثالث أكبر جائزة لوتو منذ عام 2016، وذهب الفوز بالجائزة الكبرى القياسية في “Powerball” البالغ قدرها 1.586 مليار دولار ،  إلى ثلاثة أشخاص من تينيسي وفلوريدا وكاليفورنيا، وكان لكل منهم الأرقام الفائزة في عام 2016.


وقد حقق أكبر فائز بالجائزة الكبرى الفردية أرقام “Mega Millions” مقابل 1.537 مليار دولار في أواخر عام 2018.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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