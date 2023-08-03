الخميس 03-08-2023
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الخميس، 03-08-2023 06:30 ص

أميركي يطلب تعويضا بالملايين الدولارات بسبب "بيتزا" لم تعجبه

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الوكيل الاخباري - رفع رجل دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم، يطالبها بتعويض قيمته 5 ملايين دولار، بعد أن اشترى بيتزا مكسيكية لم تكن بالمواصفات المعلن عنها.


وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن"، فقد اشترى فرانك سيراغوزا البيتزا المكسيكية بنيويورك، ودفع مقابلها 5.49 دولارا، ولكنه استلمها بشكل مختلف عما هو معلن عنها.

ووفق سيراغوزا فقد احتوت البيتزا التي وصلته نصف كمية حشوة اللحم البقري والفاصولياء، المعلن عنها في قائمة الطعام .

واتهم سيراغوزا في الدعوة التي قدمها آخر الشهر الماضي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بالإعلان الكاذب.

وعرض الرجل صورا تظهر إعلانات البيتزا، وقارنها بتلك الحقيقية التي بدت أصغر حجما، وذات مكونات أقل.

وقال المدعي في نص الدعوى الخاصة بسيراغوزا، إن الإعلانات غير عادلة ومضرة ماليا بالمستهلكين لأنهم يتلقون منتجا أقل قيمة مما وُعدوا به.

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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