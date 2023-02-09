أنا حفيان.. شاهد طفل سوري يناشد لإخراجه من خلف الدمار

الوكيل الإخباري - لا تتوقف المآسي الإنسانية عن الظهور مع مرور 72 ساعة على الفاجعة التي خلّفت 13000 ضحية حتى الآن.

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وفي جديد أحزان الزلزال، أن مقطع فيديو أظهر طفلاً سورياً عالقاً بين الركام بعدما هدمت الكارثة بناء منزله فوق رأسه ورأس عائلته.

ووثقت الصور المتداولة لحظة العثور على الطفل تحت الأنقاض في أنطاكيا التركية.

وبينما كان هناك من يحاول أن يهدّئ من روعه، صرح الطفل بأن دماً ينزل من يديه فيما غدت قدماه عاريتين.

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