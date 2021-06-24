أنواع الأتربة المناسبة للمزروعات

الوكيل الإخباري - تحتاج النباتات باختلاف أنواعها إلى اهتمام خاصّ بالتربة الخاصة بها؛ نتيجة للدّور الكبير الذي تقدمه التربة للنبات،

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ومن هذه النصائح للاهتمام بالتربة ما يلي:

1 - يتطلب الاهتمام بالنباتات المنزلية نوعاً مناسباً من الأتربة لكل نوع مختلف من النباتات؛ ليعيش النبات أطول فترة ممكنة؛ فالسرخسيات، والفيوليت، والبيجونيا، والبيروميا تتطلّب كلّها تربة خفيفة ذات مسامات. أمّا أنواع الصباريات فتحتاج تربة رملية مضافاً إليها الطّمي، ويجب أن تكون تربة الصبار جافة خلال الشتاء.

2 - يجب أن يتناسب حجم التربة في الوعاء تناسباً طردياً مع حجم النبات، فوضع النبات المنزلي داخل أوعية كبيرة قد تبطئ نموه.

3 - يُنصح قبل زراعة النبات داخل الأوعية بتندية التربة؛ لمنع تكوّن فجوات هوائية تمنع وصول الماء للجذور.

4 - يجب أن تبقى التربة رطبة في النباتات الزهرية، لكن دون أن تكون مبلّلة بشكلٍ كبير؛ كي لا تتعرّض الجذور للتعفّن.

5 - تحتاج معظم النباتات لفترة راحة عن الري خلال فترة فصل الشتاء، ويتمّ ريّ النباتات في تلك الفترة بعد جفاف التربة تماماً.

6 - تختلف حاجة النباتات للماء؛ فمنها يحتاج لكمية أكبر للماء إذا كانت سريعة النموّ، وبكمّيّة أقل إذا كانت بطيئة النمو؛ حيثُ تحتاج النباتات المتسلقة إلى كمية أكبر من الماء الذي تحتاجه النباتات المدادة.

7 - تحتاج النباتات ذات الجذور السطحية مثل الأبصال للرّيّ بشكل مستمر؛ على عكس النباتات ذات الجذور العميقة.

8 - تحتاج النباتات للرّي من 2-3 مرات أسبوعيّاً أيام الصيف؛ إذا كانت مُعرّضة بشكلٍ مباشر لأشعّة الشمس.



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