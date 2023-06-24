أول فيديو لمحاكاة بشأن ما حصل للغواصة المفقودة وانفجارها من قوة الضغط

الوكيل الإخباري - شهد العالم حالة من الترقب خلال الأيام الماضية بعد فقدان الغواصة “تيتان” يوم الأحد الماضي أثناء إبحارها في المحيط الأطلسي، لاستكشاف حطام سفينة “تيتانيك”.



وبعد عدة أيام من البحث والترقب، أعلنت قيادة خفر السواحل الأمريكية تحطم الغواصة ومصرع جميع من كانوا على متنها. تم اكتشاف حطام الغواصة في قاع المحيط الأطلسي بالقرب من حطام سفينة “تيتانيك”. تم تداول مقطع فيديو يظهر تحطم الغواصة بعد فقدانها عدة أيام داخل مياه المحيط الأطلسي، حيث تهوى الغواصة إلى أسفل بسرعة ثم تحطم هيكلها الخارجي وتطايرت أشلاؤها في أنحاء متفرقة.

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وفي محاولة لتفسير كيفية تحطم الغواصة، نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مقطع فيديو لانفجار خزان القطار من الداخل نتيجة الضغط الداخلي، وقد اعتبره بعض المتابعين أفضل تفسير لما حدث للغواصة “تيتان”.

ويذكر أن الغواصة بدأت رحلتها في مياه المحيط الأطلسي لاستكشاف حطام سفينة “تيتانيك”، وكان على متنها القبطان و4 مليارديرات. تعطل نظام تحديد المواقع العالمي “GPS” وفُقد الاتصال بها وبالتالي خابت محاولات تحديد مكانها والوصول إليها.

وعلَّقت الشركة المشغلة للغواصة على الحادثة بأنه وقت حزين، فقدنا الطاقم.

صوت الوطن