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الأربعاء، 31-05-2023 10:02 ص

العثور على قلادة ذهبية في حطام تيتانيك - صورة

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الوكيل الإخباري - عثر الخبراء على قلادة مفقودة لأكثر من قرن في حطام تيتانيك، أثناء المسح الرقمي الثلاثي الأبعاد لحطام السفينة، ويتم الآن استخدام الذكاء الاصطناعي، لتحديد مالك هذه المجوهرات.

وقال ريتشارد باركنسون، الرئيس التنفيذي لشركة Magellan Ltd لرسم خرائط أعماق البحار ومقرها المملكة المتحدة: إن هذا الاكتشاف «مذهل وجميل، ومثير للإعجاب».

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وأجرت الشركة حسب «روسيا اليوم» أول مسح رقمي كامل الحجم على الإطلاق لسفينة الرحلات البحرية، عبر المحيط الأطلسي، التي تقع على عمق 12500 قدم تحت سطح المحيط الأطلسي، على بعد 400 ميل من جنوب كندا.


والتقط المسح صورة لعقد من الفيروز والذهب، مزين بأسنان سمكة القرش ميغالودون، وهي نوع من أسماك القرش الضخمة، التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وعاشت قبل نحو 20 مليون سنة.


ولم يتمكن الفريق من استعادة قطعة المجوهرات بسبب اتفاق قائم حالياً بين المملكة المتحدة وأمريكا، يمنع إزالة القطع الأثرية من حطام السفينة.

 


 

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