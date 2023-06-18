شاهد انفجار بمخزن ألعاب نارية يؤدي إلى كارثة في الفلبين

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة بوندوكان في الفلبين انفجارا هائلاً في مخزن غير قانوني للألعاب النارية، حيث هز المباني المجاورة للمنطقة.

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وقع الانفجار في الساعة 2:10 صباحا، وأفاد بعض السكان بأنهم شاهدوا أسلاكا كهربائية خارج المبنى تشتعل فيها شرارات قبل وقوع الانفجار.



وتم إخماد الحريق حوالي الساعة 5 صباحا، وأسفر الانفجار عن تدمير 16 منزلا وتضرر 7 آخرين بشكل جزئي، فيما تضرر 22 مبنى بشكل طفيف، وأصيب 18 ساكنا قرب المستودع على الأقل.



وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب ارتفاع ضغط الدم، بينما تلقى الآخرون مساعدة طبية من فرق الإنقاذ في بوكو.



وأفاد كبير المفتشين إيرل كارلو ماريانو بأن “مستودع الألعاب النارية يقع قرب منازل، وهو أمر غير مسموح به”.



ودمر الانفجار الألعاب النارية في المبنى، وكذلك المواد الكيميائية المخزنة في الموقع.

PANOORIN: Tinupok ng sunog ang isang residential area sa Barangay Bunducan, Bocaue sa Bulacan nitong Huwebes nang madaling araw, Hunyo 15. | via Gabbie Natividad (1/2) pic.twitter.com/OfcWJ5mOZg June 15, 2023

سكاي نيوز