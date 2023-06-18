الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تقرر تعديل موعد صلاة عيد الأضحى إلى الساعة السابعة صباحاً

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأحد، 18-06-2023 01:12 م

شاهد انفجار بمخزن ألعاب نارية يؤدي إلى كارثة في الفلبين

istock-135200476


الوكيل الإخباري - شهدت منطقة بوندوكان في الفلبين انفجارا هائلاً في مخزن غير قانوني للألعاب النارية، حيث هز المباني المجاورة للمنطقة.

اضافة اعلان


وقع الانفجار في الساعة 2:10 صباحا، وأفاد بعض السكان بأنهم شاهدوا أسلاكا كهربائية خارج المبنى تشتعل فيها شرارات قبل وقوع الانفجار.

وتم إخماد الحريق حوالي الساعة 5 صباحا، وأسفر الانفجار عن تدمير 16 منزلا وتضرر 7 آخرين بشكل جزئي، فيما تضرر 22 مبنى بشكل طفيف، وأصيب 18 ساكنا قرب المستودع على الأقل.


وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب ارتفاع ضغط الدم، بينما تلقى الآخرون مساعدة طبية من فرق الإنقاذ في بوكو.


وأفاد كبير المفتشين إيرل كارلو ماريانو بأن “مستودع الألعاب النارية يقع قرب منازل، وهو أمر غير مسموح به”.


ودمر الانفجار الألعاب النارية في المبنى، وكذلك المواد الكيميائية المخزنة في الموقع.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
car-wax-990x557-1661759001

نصائح ذهبية للعناية بطلاء السيارة

YamashitasSword-e1460648084452

ألمانيا.. اكتشاف سيف عمره آلاف السنين - صور

217711

العثور في تشيلي على بقايا ديناصور 'غونكوكن نانوي'- صور

4779

حادثة مروعة تهز السعودية..أسد يفترس صاحبه أثناء تدريبه -فيديو

d-33-بالفيديو-رعب-على-شاطئ-إسباني-بعد-ظهور-متكرر-لسمك-القرش

شاهد رعب على شاطئ إسباني بعد ظهور سمكة قرش

main_image648e42dfea5a4

عائلة تستغني عن 'كنز' بـ1.7 مليون دولار في أمريكا