الأحد 24-10-2021
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الأحد، 24-10-2021 10:35 ص

إجراء فوري بعد هجوم كلاب ضالة على طفل في السعودية

كلاب-مفترسة


الوكيل الإخباري - في إجراء فوري ورد فعل سريع وجّه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش آل محفوظ، الفِرَق المختصة، بالانتقال فورًا إلى الموقع الذي شَهِدَ هجوم كلاب ضالة على طفل، وتكثيف العمل للتخلص من هذه الكلاب.

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يأتي ذلك بعد تداول فيديو لطفل يتعرض لهجوم شرس من كلاب ضالة بحي البوادي في تبوك؛ حيث أنقذه شبان في اللحظة الأخيرة وفق سبق.

ووثق مقطع فيديو حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه؛ حيث كلما حاول الهرب منها لحقت به؛ فيما تَمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل.

 

وأعادت الواقعة للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض، التي نهشتها الكلاب الضالة في حادث مروع ومؤسف، وطالب الأهالي تعليقًا على الفيديو بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظًا على أرواح أطفالهم.

 

المصدر - البيان 

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