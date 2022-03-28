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الإثنين، 28-03-2022 10:10 ص

إزاحة الستار عن أرفع ساعة يد ميكانيكية في العالم -صورة

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الوكيل الإخباري - أزاحت شركة عالمية، تشتهر في مجال المجوهرات والإكسسوارات الفاخرة، الستار عن أرفع ساعة يد في ‏العالم.‏

يبلغ سمك الساعة «أوكتو فينيسيمو ألترا» 0.07 بوصة (1.8 ملليمتر) فقط، ما يجعلها أنحف من قطعة 10 بنس بريطاني، التي يبلغ سمكها 1.85 ملليمتر.

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كما تفوقت الساعة على نظيرتها حاملة الرقم القياسي السابق، وهي ساعة «ألتيبلانو ألتيميت»، التي يبلغ سمكها 0.078 بوصة (2 ملليمتر).


والساعة الفاخرة مصنوعة من التيتانيوم المصقول بالرمل، في حين أن جزئها الخلفي مصنوع من كربيد التنجستن.


وتحتوي الساعة على «رمز الاستجابة السريعة» (QR) في أعلى يسارها، الذي يتيح الاتصال بالرموز غير القابلة للاستبدل (NFT) و«ميتافيرس»، لربط العالم الميكانيكي بالعالم ذي البعد الرقمي.


ويبلغ سعر أرفع ساعة يد في العالم 440 ألف دولار أمريكي، ويتوافر منها 10 قطع فقط ضمن إصدار محدود.

 

وأمضت الشركة المصنعة للساعة ثلاث سنوات في تطويرها، وتم كشف النقاب عنها في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى العاشرة لمجموعة ساعات «أوكتو».

 


 

 

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