تعرف على أغرب العطور حول العالم

الوكيل الإخباري - خلال العام الماضي، وتزامنًا مع قرار عرض النموذج الأولي لمقاتلات الجيل الخامس الروسية من طراز "كش ملك" في معرض دبي الدولي للطيران 2021، أنتجت شركة "روستيخ" (Rostec) الحكومية بالتعاون مع نقابة العطور الروسية عطرًا برائحة هذه المقاتلة.

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ولصنع هذا العطر، اُستعلمت عينات أصلية من الزجاج والجلد الأصلي والمعادن التي استُخدمت في تصميم هيكل الطائرة والمحركات وقمرة القيادة، إلى جانب قطرات من رائحة العرعر والباتشولي والإيفرنيا الخوخية. أما زجاجة العطر فتتخذ شكل حصان أسود، الذي يمثّل رمز المقاتلة.

ويستعرض الكاتب ديمتري بيسارينك في تقرير نشرته صحيفة "أرغومانتي إي فاكتي" (AIF) الروسية، بعضا من أغرب العطور التي ظهرت في السنوات الأخيرة.



عطر كلب الصيد

سُمي العطر الذي حظي بإعجاب الملكة إليزابيث الثانية، بـ"كولونيا كلب الصيد السعيد، وحسب صانعي العطور، يناسب هذا العطرُ الكلابَ من كلا الجنسين. بعد رش قطرات منه على الكلب، سينبعث منه عبير المسك إلى جانب رائحة البرغموت.

عطر برائحة البطاطا

أطلق مزارعون محليون في ولاية أيداهو الأميركية مؤخرًا عطرا برائحة البطاطا المقلية اسمه "بطاطا أيداهو" (Frites by Idaho) لكونه صُنع من بطاطا أيداهو المقطرة والزيوت الأساسية. يتميز هذا العطر بلونه الذهبي وتكلفته المنخفضة، إذ لا يتعدى ثمن الزجاجة دولارا واحدا و89 سنتا.

عطر مجموعة سايوز مولتفيلم للرسوم المتحركة

احتفالا بالذكرى السنوية 85 لتأسيسه، قرر أستوديو الرسوم المتحركة الروسية "سايوز مولتفيلم" (Soyuzmultfilm) إصدار مجموعة من العطور تكريما لأشهر الرسوم المتحركة وشخصياتها.

عطر برائحة الفضاء

في ربيع العام الماضي، أطلقت المنصة التعليمية "غيك براينس" جنبًا إلى جنب مع مكتبة العطور مجموعة من العطور المخصصة لموظفي شركات تقنيات المعلومات فائقي الإنتاجية والذين فقدوا الحماس تجاه عملهم. وتتضمن مجموعة العطور غير العادية عطرا يحمل اسم "الموعد النهائي، أمس" برائحة الفلفل الحار.

لبنان 24