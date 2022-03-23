الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

العميد الصعوب: نشر رجال سير بلباس مدني

الأرصاد: مناطق ستسجل درجتين تحت الصفر المنخفض القادم

"الوكيل" ينشر أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس أمانة عمّان

الفائزون بمقعد رؤساء البلديات في كافة المحافظات - أسماء

مطالبات بزيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

راصد: أعداد المقترعين في الانتخابات البلدية الحالية الأعلى بتاريخ المملكة

تحذير من ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين

حبس مستثمر سنة وإلزامه بدفع 400 ألف دينار - تفاصيل

إرجاء جلسة النواب اليوم لعدم اكتمال النصاب

الأربعاء، 23-03-2022 12:34 م

تعرف على أغرب العطور حول العالم

2864421-1800612415


الوكيل الإخباري - خلال العام الماضي، وتزامنًا مع قرار عرض النموذج الأولي لمقاتلات الجيل الخامس الروسية من طراز "كش ملك" في معرض دبي الدولي للطيران 2021، أنتجت شركة "روستيخ" (Rostec) الحكومية بالتعاون مع نقابة العطور الروسية عطرًا برائحة هذه المقاتلة.

اضافة اعلان

 

ولصنع هذا العطر، اُستعلمت عينات أصلية من الزجاج والجلد الأصلي والمعادن التي استُخدمت في تصميم هيكل الطائرة والمحركات وقمرة القيادة، إلى جانب قطرات من رائحة العرعر والباتشولي والإيفرنيا الخوخية. أما زجاجة العطر فتتخذ شكل حصان أسود، الذي يمثّل رمز المقاتلة.

 

ويستعرض الكاتب ديمتري بيسارينك في تقرير نشرته صحيفة "أرغومانتي إي فاكتي" (AIF) الروسية، بعضا من أغرب العطور التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

 

عطر كلب الصيد
سُمي العطر الذي حظي بإعجاب الملكة إليزابيث الثانية، بـ"كولونيا كلب الصيد السعيد، وحسب صانعي العطور، يناسب هذا العطرُ الكلابَ من كلا الجنسين. بعد رش قطرات منه على الكلب، سينبعث منه عبير المسك إلى جانب رائحة البرغموت.

 

عطر برائحة البطاطا
أطلق مزارعون محليون في ولاية أيداهو الأميركية مؤخرًا عطرا برائحة البطاطا المقلية اسمه "بطاطا أيداهو" (Frites by Idaho) لكونه صُنع من بطاطا أيداهو المقطرة والزيوت الأساسية. يتميز هذا العطر بلونه الذهبي وتكلفته المنخفضة، إذ لا يتعدى ثمن الزجاجة دولارا واحدا و89 سنتا.

 

عطر مجموعة سايوز مولتفيلم للرسوم المتحركة
احتفالا بالذكرى السنوية 85 لتأسيسه، قرر أستوديو الرسوم المتحركة الروسية "سايوز مولتفيلم" (Soyuzmultfilm) إصدار مجموعة من العطور تكريما لأشهر الرسوم المتحركة وشخصياتها.

 

عطر برائحة الفضاء
في ربيع العام الماضي، أطلقت المنصة التعليمية "غيك براينس" جنبًا إلى جنب مع مكتبة العطور مجموعة من العطور المخصصة لموظفي شركات تقنيات المعلومات فائقي الإنتاجية والذين فقدوا الحماس تجاه عملهم. وتتضمن مجموعة العطور غير العادية عطرا يحمل اسم "الموعد النهائي، أمس" برائحة الفلفل الحار.

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220323104446857

أمريكا..معمر يحصل على الشهادة الثانوية بعد تجاوزه الــ100 عام

1bfe4774c9023075-1024x576

شاهد..وزير أفغاني يتحول سائق تكسي في أميركا

20220323092829348

بلدة استرالية تتعرض لهجوم شرس من حشرة قمل الخشب

15808070_101

نصائح لترشيد استهلاك البنزين عند قيادة السيارة

img_5233

لوحة مارلين مونرو قدرت بـ200 مليون دولار ستباع في مزاد بنيويورك - فيديو

6210a9cd42360460fc2a491e

بيل غيتس يحدد 4 أمور لتحقيق السعادة

أخبار متعلقة
173-112239-boring-characters-world-2

قائمة بالأشخاص والوظائف الأكثر مللا في العالم

101966-Crown

اختيار ملكة جمال العالم -صور

ط2

حالة نادرة جداً.. ولادة طفل بعين واحدة في اليمن - صورة