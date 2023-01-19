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الخميس، 19-01-2023 02:08 م

إضاءة قرية شيراكاوا-غو التاريخية في اليابان - فيديو

Shirakawa-go-Village


الوكيل الإخباري - بدأت الإضاءة المعتادة في قرية شيراكاوا-غو اليابانية، والتي تم تسجيلها كموقع للتراث العالمي، في الخامس عشر من الشهر الجاري.

عندما أضيئت الأضواء حوالي الساعة 5:30 مساءً، ظهرت منازل تقليدية من القش في الضباب.

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تعتبر قرية شيراكاوا-غو، أكبر قرية صغيرة من المنازل على طراز غاشو-زوكوري في اليابان، ويُعد كل منزل من المنازل تحفة نادرة في فن النجارة، فقد بُنيت هذه المنازل بدون استخدام المسامير، وهي عبارة عن عارضات متداخلة بإتقان شديد، وتتميز ببنائها المتين الذي جعلها تصمد منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي في هذا البلد دائم التعرّض للزلازل، وف وكالة "جيجي برس".

 

 

 

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