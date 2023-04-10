إلى المستشفى بحالة حرجة'.. حقيقة الوضع الصحي للإمام الجزائري بعد فيديو القطة

الوكيل الإخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنّها تُظهر الشيخ الجزائري - الذي اشتُهر في العالم بفيديو يُظهر قطّة على كتفه وهو يصليّ - وهو في المستشفى في حالة حرجة.

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وجاء في المنشور "نقل الشيخ وليد مهساس للمستشفى في حالة حرجة"، وأرفق المنشور بصورة يظهر فيها وكأنه على سرير مستشفى.



لكن هذا الادّعاء غير صحيح والصورة التي تُظهره في سرير مستشفى مركّبة.

وحصدت الصورة، بهذا السياق، مئات المشاركات وآلاف التفاعلات، بعدما طارت شهرة الشيخ حول العالم في الأيام الماضية بسبب فيديو يُظهر قطّة على كتفه، وهو يعاملها برفق، فيما كان يؤمّ صلاة الجماعة في مسجد.



لكن هذه الصورة المتداولة على أنها للشيخ الجزائريّ في مستشفى مركّبة.

فالصورة الحقيقية منشورة عام 2011 في صحيفة الرياض السعودية، ويظهر فيها رجل في مستشفى، في مقال بعنوان "الموت الرخيص.. لا يوجد سرير شاغر في المستشفيات".



وقد عمد مروّجو الخبر المضلّل لإبدال صورة المريض بصورة الشيخ الجزائري، لاختلاق قصّة وجذب التفاعلات.



وسبق أن استُخدمت هذه الصورة نفسها في سياق مضلّل آخر فنّده تقرير لخدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.



وبحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا المنشور الكاذب بهذه الصيغة مساء السبت في الثامن من أبريل.



لكن الشيخ ظهر على صفحته على فيسبوك بعد ظهور الخبر المضلّل، في صلاة جماعة ليلاً في المسجد نفسه.

الحرة