السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 10:54 ص

إنقاذ ثمانيني مصاب بـ4 أنواع من السرطان في روسيا

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الوكيل الإخباري - أنقذ فريق من الجراحين متخصص في أمراض السرطان من مركز "ميشالكين" الطبي في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا مريضا يبلغ من العمر 82 عاما تم تشخيص إصابته بـ 4 أنواع من السرطان.

وأفادت صحيفة "أيف – نوفوسيبيرسك" بأن الرجل سبق له أن أُخضع للعلاج من الأورام الخبيثة في جزءيْن من الأمعاء عامي 2010 و2017، ثم اكتشف الأطباء أن لديه نوعين فرعييْن جديديْن من مرض السرطان.

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وقال رئيس قسم أمراض السرطان في المستشفى ماكسيم نيكيتين: بدا وكأن جسمه يسعى حثيثا إلى الموت من السرطان، لكن الجراحين نجحوا فيما يشبه المعجزة في إنقاذه من الموت.


وحسب الأطباء، فإن مؤسسات طبية أخرى، حرمت المريض البالغ من العمر 82 عاما من إجراء عملية جراحية، خوفا من إصابته بمضاعفات خطيرة، كما هو الحال عند كبار السن بعد مثل هذا التدخل الجراحي. وقال الخبراء أيضا إن الرجل، بالإضافة إلى السرطان، يعاني من مرض السكري.


وعلى الرغم من كل المشاكل، تكلّلت العملية الجراحية بنجاح.  وصار المريض يتعافى الآن في منزله حيث يخضع لعملية إعادة تأهيل.

 

 

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