السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

الخدمات الطبية: توقف استقبال المراجعين بعيادات الاختصاص 3 أيام

لماذا تحاول الدول حظر تطبيق تيك توك؟

وزير الأوقاف يفتتح المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

البلقاء التطبيقية: تمديد فترة القبول للفصل الثاني لمرحلة الدبلوم

​انقاذ شخصين علقا أسفل مقطع صخري عمقه 18 متراً في معان

الخصاونة: تحديات اقتصادية ستؤثر على الأردن خلال العامين القادمين

فيديو - 4 إصابات منها بليغة بحادث على طريق السعيدية

تعيين نبيل الزعبي مديرا عاما لشركة مياه اليرموك

الزرقاء: ضبط شخص يصنع أطقم أسنان دون شهادة علمية

الأردنّ استورد أكثر من 21 ألف ساعة ذكيّة في 2022

السبت، 04-03-2023 12:28 م

إنقاذ معتمر باكستاني في الحرم النبوي توقف قلبه 10 دقائق

4c7b3ace-dst_1724019_3223908_58_1_2022042120321174


الوكيل الإخباري - تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في منطقة المدينة المنورة بداخل ساحات الحرم النبوي من إنقاذ حياة معتمر باكستاني توقف قلبه لأكثر من 10 دقائق،.

وأفاد التجمع الصحي في المدينة المنورة بأن الفرق الطبية تلقت بلاغا عاجلا لمباشرة حالة سبعيني يعاني من مشاكل صحية وفقدان للوعي بداخل ساحات الحرم النبوي حيث تم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.

اضافة اعلان


وبين الفريق الطبي أنه تم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) عند الساعة 11:20 صباحا وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات والصدمات الكهربائية، في محاولات لاستعادته النبض والأوكسجين استمرت لأكثر من 10 دقائق حتى استعادها ومن ثم نقله إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت الحالة ومغادرتها المركز.


يذكر أن مركز الصافية للرعاية العاجلة استقبل 7 حالات توقف قلب و48 حالة تنفسية حرجة، و 8 حالات جلطات قلبية في ساحات المسجد النبوي الشريف منذ بداية العام الميلادي الجاري.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1440x810_cmsv2_201a82fe-92dd-5a17-9ed2-9c01118f2055-4905596

بعد تربية كلب لعامين.. عائلة تكتشف أنه دب في الصين

لفلفلفلفلفلف

وجها لوجه.. شاهد فيديو يرصد لحظة اصطدام قطارَي اليونان

20230303114608841

لوحة مايا أبنة بيكاسو بـ 21 مليون دولارفي لندن

5113991-2087394214

نصيحة مالية للتخلص من ديون البطاقة الائتمانية - فيديو

2023321783264MV

انتشال كلب من تحت الأنقاض بعد 23 يوماً على زلزال تركيا - فيديو

63ff174042360479374c9265

ما الذي يجعل أحلامك حية لدرجة أنك تتذكرها بعد فترة طويلة من الاستيقاظ؟