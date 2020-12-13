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الأحد، 13-12-2020 01:03 م

ابتكار دراجة هوائية للتنقل على سطح المياه.. فيديو

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الوكيل الاخباري - نشرت مجلة أمريكية متخصصة بالتكنولوجيا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لدراجة هوائية جديدة يمكنها الطفو على سطح المياه من خلال تحريك دواساتها الميكانيكية.

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وأظهر المقطع المنشور عملية اختبار الدراجة الهوائية الجديدة التي تعمل حصرا على سطح المياه، حيث تبين أن تحريك الدواسات يجعل الدراجة تطفو من خلال عمل المراوح المبتكرة خصيصا لها.

 

ويعد هذا الابتكار الأول من نوعه حيث سيتمكن محبي الدرجات النارية تجربة الاكتشاف الجديد على سطح مياه البحيرات والمسابح وقد تصبح في المستقبل القريب رياضة بحد ذاتها.


وبحسب المقطع المنشور تصل سرعة الدراجة الهوائية على سطح المياه إلى نحو 12 كم في الساعة.

 

سبوتنيك

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