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السبت، 26-06-2021 03:16 م

اتباع الخطوات لمنع طفلكِ من التحول إلى متنمر

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الوكيل الإخباري - لا يُريد أيُّ والدين سويين تربية طفلٍ متنمر يُؤذي الآخرين، سواء جسدياً أو عقلياً أو عاطفياً، ولكنَّ الرغبة وحدها لا تمنع الطفل من الميل للتنمر .

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اتباع الخطوات التالية لمنع طفلكِ من التحول إلى متنمر :

 

1- التعامل مع الموقف
تحدثي مع طفلكِ بمجرد معرفتكِ بواقعة التنمر، وأخبريه أنكِ لن تقبلي بمثل هذا السلوك. 


2- التفهم
في غالبية الحالات لا يتحول الأطفال إلى متنمرين لأنَّهم أشخاص سيئون، بل لأنهم يشعرون بالضعف وقلة الحيلة، ولذلك يُحاول استعادة القوة عن طريق التنمر على الآخرين، أو يُريد الشعور بالقبول، أو يسعى لجذب الاهتمام، أو لا يُدرك كيف يُؤذي سلوكُه ضحيتَه، ولذلك من المهم أن تفهمي سبب لجوء طفلكِ للتنمر لمعالجة المشكلة. 

3- الشرح
بمجرد أن تفهمي السبب الجذري وراء تنمر طفلكِ، ساعديه على فهم كيفية تأثير سلوكه على الشخص الآخر، اسأليه عما إذا كان سيشعر بالرضا إذا تصرف شخصٌ ما بنفس الطريقة معه. 


4- العواقب
احرصي على عقاب طفلكِ بالطريقة التي ترينها مناسبةً إذا تكرر الموقف بعد مناقشته، لمنع طفلكِ من التحوّل إلى متنمر. 


5- راقبي سلوكه
بمجرد أن تتحدثي مع طفلكِ عن التنمر وتوقفه عن إيذاء أقرانه، راقبي سلوكه حتى ترين أنه قد امتثل بالفعل لتعليماتكِ.

 

المصدر - زهرة الخليج 


 




 

 


 

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