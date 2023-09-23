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السبت، 23-09-2023 07:40 م

احذر..خدع ذهنية لجذب المزيد من المال قد تسبب إفلاسك!

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الوكيل الاخباري- هناك اعتقاد يقول إنه يمكنك إظهار طريقك نحو النجاح المالي "ذهنيا" من خلال التفكير بأن ذلك سيحدث حقا.

ولكن هذا النوع من الخدع الذهنية الطموحة من المرجح أن يكون مرتبطا بالاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والإفلاس، حسبما وجدت دراسة جديدة.

وفي مراجعة شملت 3 دراسات وما مجموعه 1023 مشاركا من الولايات المتحدة، طور باحثون من جامعة كوينزلاند في أستراليا مقياسا لظاهرة الإيمان في المظاهر أو الخدع الذهنية.

واتفق حوالي ثلث المشاركين عبر الإنترنت على أن الأفكار الإيجابية و"المشاعر الإيجابية"، إلى جانب القوى الكونية العليا، لديها القدرة على التأثير على أحداث الحياة الواقعية.

وكانت تلك المجموعة أيضا أكثر احتمالا لأنها تعتبر نفسها ناجحة، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. ومع ذلك، لم تجد الدراسات أي دليل موضوعي على أن طريقة التفكير هذه ستؤدي إلى المزيد من النجاح في المجالات الرئيسية.

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ويقول الباحث في علم النفس، لوكاس ديكسون، من جامعة كوينزلاند: "أولئك الذين سجلوا درجات أعلى في مقياسنا، اعتبروا أنفسهم أكثر نجاحا، وكان لديهم تطلعات أقوى للنجاح، واعتقدوا أنهم أكثر عرضة لتحقيق النجاح في المستقبل. لكنهم كانوا أيضا أكثر عرضة للانجذاب إلى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، وقد تعرضوا للإفلاس، واعتقدوا بشكل خطير أنهم قادرون على تحقيق مستوى غير متوقع من النجاح بسرعة أكبر".

 

كما تمسّك أصحاب الأفكار هذه، بإيديولوجيتهم حتى عندما كانوا في أوضاع مالية سيئة. ويعتقد الباحثون أن هذا قد يعرضهم لخطر وضع الكثير من الثقة في الاستثمارات غير المستقرة، مثل العملات المشفرة وخطط الثراء السريع.

وفي الوقت نفسه، يعترف الفريق بأن التفكير الإيجابي والتفاؤل يمكن أن يكونا مفيدين من الناحية النفسية في مواقف معينة، طالما أن هذه الأساليب العقلية لا تنفصل كثيرا عن الواقع.

 




 

 


 

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