الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

السير تكشف سبب الازدحام المروري مقابل مستشفى الأردن باتجاه الدوار الرابع

منح دراسية للأردنيين في الخارج - تفاصيل

رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الطب البيطري التعليمي في العلوم والتكنولوجيا

8 إنزالات جوية .. الجيش ينفذ أكبر عملية إنزال لمساعدات على غزة

وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام "اليونسكو"

العيسوي يلتقي وفدا من محافظة الزرقاء

الحكومة تتوقع عودة عدد الحاويات الواردة للأردن إلى ما كانت عليه قبل العدوان على غزة الشهر الحالي

وزير الصناعة والتجارة: لدينا مخزون آمن من السلع والأسعار أقل من رمضان الماضي

الشواربة: نتعامل بحزم مع البسطات ونوفر أسواقا شعبية منظمة

الثلاثاء، 05-03-2024 11:30 ص

اختفت منذ 10 سنوات.. أدلة جديدة قد تفك لغز الطائرة الماليزية المفقودة

Doc-P-1171037-638451010729985074


الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الماليزية، يوم الأحد، إنها قد تستأنف عملية البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة "إم إتش 370" بعد أن اقترحت شركة تكنولوجيا أميركية إجراء بحث جديد في جنوب المحيط الهندي، حيث يعتقد أن الطائرة تحطمت.

اضافة اعلان


واختفت الطائرة التي كان على متنها 239 شخصا قبل عقد من الزمن بينما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين.

بحث دون مقابل
وقال وزير النقل أنتوني لوك، يوم الأحد، إن شركة "أوشن إنفينيتي"، ومقرها في تكساس، اقترحت بحثا آخر، من دون مقابل، وذلك في منطقة أوسع من الموقع الذي بحث فيه لأول مرة عام 2018.

وأضاف أنه دعا الشركة إلى مقابلته لتقييم الأدلة الجديدة، التي خلصت إليها بشأن موقع الطائرة.


واختفت طائرة الخطوط الماليزية من شاشات الرادار في 8 مارس 2014 أثناء طيرانها من مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا إلى وجهتها المخطط لها، مطار العاصمة بكين الدولي في الصين.

 

وفي 2018، وبضغط من ذوي الضحايا، أجرت شركة "أوشن إنفينيتي" عملية بحث أخرى شملت مساحة 112 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي، لم تتوصل أيضا إلى نتائج مهمة.


ويذهب البعض إلى أن الطيار تعمد إسقاط الطائرة، وكان دافعه أن تبقى قطعة واحدة وتسقط دون أن تترك أي أثر، بعيدا عن اليابسة قدر الإمكان.


لكن الأحداث الفعلية على متن الطائرة لا تزال مجهولة، لأنه لم يتم العثور على الصندوقين الأسودين.

 

العربية 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20242291531438036Z

حيلة لتخزين الثوم تبقيه طازجاً لمدة 6 أشهر

crew_launch_spacex

4 رواد ينطلقون بمهمة إلى محطة الفضاء الدولية

65e589a34236045d496473ca

شاهد إنهاء خلاف ثأري قتل فيه 14 شخصا في مصر

Doc-P-1171559-638452200177951059

تكلفة تفوق 100 مليون دولار..زفاف ابن أغنى رجل بآسيا

436246_36_1703409399

بسبب شعوره بالزلزال.. رمى بنفسه من الطابق الثاني في تركيا

88887878

إنتاج مشروب غازي جديد في السويد يحمل إسم فلسطين - فيديو